Eiskunstlauf: Olympiasiegerin Liu legt Wettkampfpause ein

SID 26.08.2026 • 08:27 Uhr Alysa Liu gewann im Februar olympisches Gold - nun will sie sich Zeit für sich nehmen.

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu wird in der kommenden Saison eine Wettkampfpause einlegen. „Während andere ihre Programme ankündigen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um bekanntzugeben, dass ich in dieser Saison nicht an Wettkämpfen teilnehmen werde“, schrieb die US-Amerikanerin auf Instagram und versicherte sogleich, dass sie zurückkehren werde: „Keine Sorge, ich komme wieder, und in der Zwischenzeit werde ich meine Teamkollegen von nah und fern anfeuern.“

Sie wolle die Auszeit nutzen, um sich „neu zu orientieren“ und „an einigen Dingen zu feilen“, erklärte die 21-Jährige weiter: „Ich möchte mich immer selbst auf neue Art und Weise herausfordern, damit sich meine künstlerische Ausdruckskraft und mein Eiskunstlauf weiterentwickeln können. Es ist mir wichtig, dass mein Sport mein persönliches Wachstum widerspiegelt.“