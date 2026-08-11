Spannende Pläne: Revolution bei Nordischer Ski-WM?

SPORT1 11.08.2026 • 13:59 Uhr Kommt es im Nordischen Skisport die WM betreffend schon bald zu radikalen Änderungen?

Die Nordische Ski-WM könnte schon bald revolutioniert werden. Die Internationale Ski- und Snowboard-Föderation (FIS) prüft, den Titelkampf künftig jedes Jahr auszutragen – mit Ausnahme der olympischen Winter. Bisher wird sie alle zwei Jahre ausgetragen. Ein Vorbild könnte der Biathlon sein. Dort wird bereits seit 1958 so verfahren. Eine mögliche Umsetzung steht laut eines polnischen Berichts ab 2032 im Raum.

Fix ist bereits: Oberstdorf bekommt die Nordische Ski-WM 2031. Beim FIS-Kongress im Juni in Belgrad war die Entscheidung zwischen Oberstdorf und Planica noch vertagt worden, erst der FIS-Rat legte sie bei seiner Sitzung im Juli fest.

FIS bestätigt WM-Gedankenspiele

Im nun veröffentlichten Bericht zu dieser Sitzung wird ein Vorstoß Planicas genannt. Demnach beantragten die Slowenen, die WM 2033 ebenfalls schon zu vergeben. Der FIS-Rat lehnte nach Prüfung ab, schrieb aber zugleich: „Die Bewerbung von Planica sowie andere potenziell interessierte Arenen werden gebeten, eine Bewerbung für 2033 oder sogar für 2032 im Falle der Einführung neuer WM-Regeln zu prüfen.“

Was steckt hinter dieser Anspielung mit 2032? Sandro Pertile, Direktor des Skisprung-Weltcups, erklärte die Überlegungen im Gespräch mit Skijumping.pl: „Der FIS-Rat erwägt die Möglichkeit, die Nordische Ski-WM jedes Jahr auszutragen, mit Ausnahme der olympischen Jahre.“

Der Italiener bremste allerdings Erwartungen: „Vorerst ist das nur eine erste Einschätzung.“ Hinter dem Ansatz steht der Versuch, einen für viele Disziplinen titelmäßig dünn besetzten Winter – aufzuwerten.

Eine Umstellung wäre zugleich eine Rückkehr zu früheren WM-Rhythmen. Zwischen 1925 und 1939 wurden die Titelkämpfe jährlich (ohne Olympia) ausgetragen, nach dem Zweiten Weltkrieg folgte ein Vierjahresmodus, ehe die FIS ab Seefeld 1985 auf den bis heute geltenden Zwei-Jahres-Turnus in ungeraden Jahren wechselte.

Unklar bleibt, ob ein jährlicher Modus Konsequenzen auch die Skiflug-WM hätte. Als Gastgeber sind Falun (2027), Lahti (2029) und Oberstdorf (2031) bereits gesetzt. Sollte die Reform kommen, könnten beim nächsten FIS-Kongress in Vilnius 2028 die Ausrichter für 2032 und 2033 vergeben werden.