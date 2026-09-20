Olympiasieger bereut Biathlon-Wechsel: „Hier nichts zu suchen“

Einar Hedegart erlebt beim Rollski-Biathlon-NM einen Schieß-Kollaps und stellt nach Rang 20 seine Zukunft infrage.

Einar Hedegart hat beim Sprint der norwegischen Meisterschaften im Rollski-Biathlon einen bitteren Rückschlag erlebt. Der zweimalige Olympiasieger im Langlauf verfehlte im Stehendanschlag alle fünf Scheiben, zuvor waren ihm bereits zwei Fehler im Liegendschießen unterlaufen. Im Ziel blieb ihm nur Rang 20 – mehr als dreieinhalb Minuten hinter Sieger Johan-Olav Botn.

Die völlige Fehlschuss-Serie im Stehendanschlag traf Hedegart besonders hart. „Ich habe noch nie fünfmal danebengeschossen“, sagte er bei TV 2. Seine Laufleistung sah der Norweger ebenfalls kritisch, vor allem aber beschäftigte ihn die Diskrepanz zwischen Training und Wettkampf: „Ich bin im Training auf einem sehr hohen Niveau, kann es im Wettkampf aber nicht abrufen.“

„Ich habe offensichtlich nicht den richtigen Weg gewählt“

Der Frust ging nach dem Rennen weit über die enttäuschende Platzierung hinaus. Auf die Frage nach seiner Motivation sagte Hedegart, er könne auch nach Trondelag zurückziehen und sich einen Job suchen: „Ich habe hier nichts zu suchen.“ Seine Entscheidung für den Biathlon stellte er offen infrage: „Ich habe offensichtlich nicht den richtigen Weg gewählt.“

Noch vor zwei Wochen hatte Hedegart im Rollski-Sprint bei den offenen estnischen Meisterschaften hinter Botn Platz zwei belegt und mehrere norwegische Nationalkader-Athleten hinter sich gelassen.

Wie viele weitere Rückschläge er noch verkrafte, ehe er das Gewehr weglege, beantwortete Hedegart knapp: „Noch zwei. Morgen und der Sprint zum Saisonstart.“ Botn will von einem tatsächlichen Rücktritt seines Landsmanns aber nichts wissen. „Als ich zuletzt mit ihm gesprochen habe, hatte er einen etwas größeren Blick auf die Dinge als nur zwei Skirennen. Ich hoffe, dass er aus Frust spricht und noch einmal darüber nachdenkt“, sagte der Sieger.

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Anfang des Jahres gewann Hedegart bei den Olympischen Winterspielen in Italien Gold als Langläufer im Teamsprint Freistil und über die 4 x 7,5 Kilometer. Über die 10 Kilometer Freistil holte er zudem Bronze. Danach kündigte der Norweger an, wieder zum Biathlon zurückzukehren, wo er bereits früher an den Start gegangen war.

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