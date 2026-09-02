FIS beschließt Comeback von russischen und belarussischen Athleten

SPORT1 02.09.2026 • 16:48 Uhr Russische und belarussische Athleten dürfen bei den FIS-Wettkämpfen wieder an den Start gehen. Auf einer zweitägigen Sitzung hat der FIS-Rat nun die Startbedingungen definiert.

Die FIS öffnet Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus für die Saison 2026/27 wieder die Tür – allerdings nur unter strikten Auflagen. Wer in FIS-Wettkämpfen antreten will, muss eine Neutralitätserklärung unterschreiben. Die Einhaltung der Regeln soll fortlaufend überwacht werden, bei Verstößen drohen Sanktionen.

In einer Mitteilung erklärte der Weltverband: „Der FIS-Rat hat am Dienstag eine Entscheidung über die Bedingungen getroffen, unter denen Sportler mit belarussischer und russischer Staatsangehörigkeit in der gesamten Saison 2026/27 an FIS-Wettkämpfen teilnehmen können.“ Grundlage seien „jüngste Entscheidungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC)“.

Zugelassen werden können laut FIS nicht nur Sportler, sondern auch „Mitglieder des Begleitpersonals“ – ebenfalls nur nach Unterschrift. Zudem gilt: „Die Teilnahme der Sportler wird auf Einzelwettbewerbe beschränkt“ und hängt von einem strikten Verbot staatlicher Symbole ab – „wie Flaggen, Hymnen oder Nationalmannschaftskleidung“.

Strenge Überwachung und Anti-Doping als Pflicht

Die Neutralitätsregeln werden nach Verbandsangaben „ständig überwacht“. Bei Verstößen seien Sanktionen möglich. Gleichzeitig betonte die FIS, dass alle „geltenden Anforderungen im Zusammenhang mit den Anti-Doping-Bestimmungen“ zu erfüllen sind. Der FIS-Rat setzt seine Sitzung am Mittwoch, 2. September, fort.