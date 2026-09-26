Diese Biathlon-Stars kommen nach München

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Mitte Oktober findet das Loop One Festival in München statt. Nun verkünden die Franzosen ihr zehnköpfiges Aufgebot für das Event.

Frankreich schickt zehn Biathletinnen und Biathleten zum Loop One Festival nach München. Beim Skiroller-Spektakel im Olympiapark werden am 17. und 18. Oktober Julia Simon, Océane Michelon, Voldiya Galmace-Paulin, Amandine Mengin und Paula Botet an den Start gehen. Bei den Männern wurden Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Claude, Gaëtan Paturel und Damien Levet nominiert.

Damit setzt Teamdirektor Stéphane Bouthiaux auf einen Mix aus etablierten Weltklasse-Athleten und Nachwuchskräften. Perrot reist als Titelverteidiger an, nachdem er die Premierenauflage gewonnen hatte. Das Format wurde erweitert: An beiden Wettkampftagen stehen Super-Sprint-Qualifikationen und -Finals auf dem Programm. Insgesamt sollen 60 Top-Biathletinnen und -Biathleten antreten.

Julia Simon (l.) und Eric Perrot kommen nach München Julia Simon (l.) und Eric Perrot kommen nach München © IMAGO/MAXPPP

Biathlon: Frankreichs Teamdirektor übt leise Kritik

Die Nominierung hat direkte Folgen für den französischen Kalender. Die zehn für München ausgewählten Athleten nehmen nicht an der Summer Tour in Arcon teil, wo unter anderem Lou Jeanmonnot, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Oscar Lombardot und Quentin Fillon-Maillet erwartet werden. Auch Fabien Claude musste seine Pläne kurzfristig ändern.

„Man kann sagen, dass wir von der IBU Druck bekommen haben, ein ordentliches Aufgebot für das Loop One Festival zu stellen. Deshalb haben wir die Pläne etwas verändert, um die Teams zwischen München und Arçon aufzuteilen“, sagte Bouthiaux.

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