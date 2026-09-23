Keine Biathlon-Saison: Jacquelin bleibt erstmal im Radsport

Die deutschen Biathleten haben im kommenden Winter einen hochkarätigen Gegner weniger. Ein Franzose setzt seinen Ausflug in eine andere Sportart fort.

Olympiasieger Emilien Jacquelin wird die kommende Biathlon-Saison zugunsten seiner neuen Karriere als Radsportler auslassen. „Ich habe beschlossen, in den kommenden Monaten weiter Radsport zu betreiben“, sagte der Franzose in einem bei Instagram veröffentlichten Video. Allerdings werde er langfristig definitiv in den Wintersport zurückkehren. „Die Geschichte mit dem Biathlon ist noch nicht zu Ende“, führte der 31-Jährige aus. Die Olympischen Spiele 2030 in den heimischen französischen Alpen seien „weiterhin das Ziel“.

Jacquelin glänzt nun im Radsport

Inspiriert durch die Heldentaten des italienischen Kletterers und früheren Tour-Siegers Marco Pantani hatte sich Jacquelin in diesem Sommer durch den Einstieg in den Profiradsport einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Für das Team Decathlon CMA CGM ging er bei der Polynormande, der Tour du Limousin sowie den Mittelmeerspielen an den Start und zeigte dabei durchaus vielversprechende Leistungen. Im vergangenen Winter hatte er im Biathlon-Gesamtweltcup noch Rang fünf belegt.

Jacquelin ist fünfmaliger Biathlon-Weltmeister, im Februar gewann er bei Olympia Bronze in der Verfolgung und Gold mit der französischen Staffel. In Peking 2022 hatte er Silber mit der Mixed-Staffel und der klassischen Staffel gewonnen.