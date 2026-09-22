Biathlon-Star Jacquelin hört vorerst auf und wird Rad-Profi

Emilien Jacquelin setzt in der kommenden Biathlonsaison aus und konzentriert sich auf seine Radsport-Karriere bei Decathlon CMA CGM.

Der Biathlon verliert einen seiner größten Stars – zumindest vorerst. Emilien Jacquelin setzt in der kommenden Biathlon-Saison aus und widmet sich voll dem Radsport. Der französische Olympiasieger bestätigte seine Entscheidung in einem Video in den sozialen Medien.

Jacquelin hatte bereits über den Sommer mit dem Team Decathlon CMA CGM trainiert und im August seine ersten Profirennen bestritten. Nun will er seinen Weg im Peloton fortsetzen. „Ich möchte sehen, wie weit ich in diesem Umfeld kommen kann“, sagte Jacquelin.

Biathlon: Jacquelin hört nicht komplett auf

Seine Biathlon-Karriere beendet der Franzose allerdings nicht. Stattdessen richtet der fünfmalige Weltmeister seinen sportlichen Fokus weiter auf die Olympischen Spiele in den französischen Alpen 2030.

Frankreich muss damit im Weltcup vorerst ohne den Verfolgungs-Spezialisten planen.

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