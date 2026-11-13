Curling: Totzek und Tiuliakova vertreten DCV bei WM im Mixed

Bereits zum dritten Mal wird Totzek Deutschland bei einer WM im Mixed Double vertreten, erstmals aber an der Seite von Ehefrau Vera Tiuliakova.

Sixten Totzek und Vera Tiuliakova werden den Deutschen Curling Verband (DCV) bei den Weltmeisterschaften im Mixed Double im nächsten Jahr in Finnland vertreten. Das Ehepaar erkämpfte sich beim nationalen Qualifikationsturnier in Füssen ein 7:2, 6:7 und 8:2 in den drei Finalpartien gegen Benny Kapp und Kim Sutor, damit lösten sie das deutsche Ticket für das Turnier vom 4. bis zum 10. Januar in Lohja.

Es war „eine verrückte Woche, bei der wir uns den Arsch gerettet haben“, sagte der 26 Jahre alte Totzek auf Instagram, in der zweiten Finalpartie habe er gar „den schlechtesten Stein meiner Karriere gespielt.“ Doch das Duo sei „zurückgekommen und Vera hat krass gespielt und sich für den großen Aufwand, den sie betreibt, belohnt.“

Auch im Frühjahr hatte Totzek den DCV bei der Mixed-WM in Genf vertreten, gemeinsam mit Sutor war ihm in der Schweiz der Klassenerhalt gelungen. Das Turnier in Finnland wird neben mehreren Teilnahmen bei Welt- und Europameisterschaften im Team bereits sein drittes Großturnier im gemischten Doppel sein, allerdings das erste mit seiner Ehefrau Tiuliakova. Die ehemalige Juniorinnen-Weltmeisterin ist erst seit kurzem für Deutschland startberechtigt.