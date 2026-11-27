Der dreimalige Weltmeister Ilia Malinin zeigt ein blitzsauberes Programm - und überbietet die vier Jahre alte Bestmarke von Nathan Chen.

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat beim Grand Prix in Tokio den Weltrekord im Kurzprogramm gebrochen. Der 21-jährige US-Amerikaner kam am Freitagabend (Ortszeit) auf 114,81 Punkte und überbot damit die Bestmarke seines Landsmanns Nathan Chen (113,97) von den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Zu „Cantata Memoria“ von Karl Jenkins zeigte Malinin vor einem begeisterten Publikum eine makellose Darbietung. Nach der Ergebnisverkündung machte der Blondschopf große Augen, hielt sich ungläubig die Hände vors Gesicht und formte dann mit diesen ein Herz für die Kamera. „Ich bin sehr überrascht über die Punktzahl“, sagte Malinin. „All die harte Arbeit und all die Jahre haben sich ausgezahlt.“

Der zweite Saisonsieg nach dem Triumph bei Skate America ist für den „Vierfach-Gott“ und dreimaligen Weltmeister damit Formsache. Vor der Kür am Samstag (11.30 Uhr) liegt Malinin deutlich vor dem Japaner Shun Sato (96,78 Punkte) und Kevin Aymoz aus Frankreich (94,15).

„In den letzten Saisons“, betonte er, „habe ich immer versucht, mein Bestes zu geben, und darauf geachtet, wie viele Punkte ich erreichen könnte.“ Bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand war er als großer Goldfavorit ins Rennen gegangen, unter der enormen Erwartungshaltung aber auf Rang acht abgestürzt. In dieser Saison nun habe er „alle Erwartungen und den Druck gewissermaßen beiseite geschoben und möchte einfach jeden Wettkampf genießen“, sagte Malinin.