"Es ist für alle anderen undenkbar - sie schafft es"

"Es ist für alle anderen undenkbar - sie schafft es"

1:54 "Es ist für alle anderen undenkbar - sie schafft es"

Lindsey Vonn musste sich seit ihrem Sturz bei Olympia bereits neun Operationen unterziehen. Felix Neureuther will die US-Amerikanerin aber keineswegs abschreiben.

Ein Weltcup-Comeback von Lindsey Vonn ist nach dem folgenschweren Sturz der US-Amerikanerin bei der olympischen Abfahrt in Cortina weiterhin offen. Felix Neureuther hält ein solches Unterfangen mit Blick auf die besondere Vorgeschichte der 42-Jährigen jedoch keineswegs für ausgeschlossen.

„Was ist bei Lindsey Vonn nicht denkbar? Wenn man es einer zutrauen kann, dann ist es sie“, betonte der frühere DSV-Athlet auf SPORT1-Nachfrage am Donnerstag in Frankfurt am Main, wo er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde.

Lindsey Vonn peilt ihre Rückkehr auf Skier nach wie vor an Lindsey Vonn peilt ihre Rückkehr auf Skier nach wie vor an © IMAGO/ABACAPRESS

Vonn sei „ein absolutes Phänomen“, hob Neureuther die Sonderrolle der US-Amerikanerin im alpinen Skisport hervor. „Ihre Geschichte ist extrem speziell, hat viele Menschen geprägt, hat sehr viel emotionalisiert.“

Ursprünglich war die erfolgreiche, aber von Verletzungen geplagte Vonn im Februar 2019 offiziell vom Skirennsport zurückgetreten. 2024 wagte sie mit einer Knieprothese überraschend das Comeback und avancierte im Dezember 2025 zur ältesten Weltcupsiegerin der Geschichte.

Neureuther über Vonn: „Der Skisport kann sie dringend gebrauchen“

Der nächste schwere Rückschlag folgte jedoch bei der Olympia-Abfahrt im Februar dieses Jahres. Bei ihrem Sturz in Norditalien zog sich Vonn Brüche am Bein und Sprunggelenk zu. Jüngst musste sie sich ihrer neunten Operation seit dem Unfall unterziehen, dabei wurde auch ihr gerissenes Kreuzband rekonstruiert.

Wegen des Kreuzbandersatzes im linken Knie erwartet Vonn eine weitere Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten. Zudem müssen die durch die eingesetzten Schrauben entstandenen Löcher im Knochen vollständig verheilen. Zwar hat sie angekündigt, auf jeden Fall noch einmal auf Skiern stehen zu wollen – ob es auch für den Weltcup reicht, wird sich zeigen.

„Ich hoffe, ich würde es mir schon wünschen, dass sie zurückkommt. Der Skisport kann sie dringend gebrauchen“, verdeutlichte Neureuther seine Hoffnung auf ein Comeback von Vonn.