Mit Sandra Flunger führt nach 36 Jahren wieder eine Cheftrainerin die deutschen Biathletinnen in die Saison. Auf die Österreicherin kommt nach einer historisch schlechten Saison viel Arbeit zu.

Nach einem historisch schlechten Winter der erfolgsverwöhnten Biathletinnen war Bernd Eisenbichler sofort gefordert. Doch bei der Neubesetzung des Trainerpostens musste der neue Sportdirektor gar nicht lange überlegen. „Schon nach dem ersten Gespräch, und ich habe mit fünf Trainern gesprochen, war mir klar, ich will mit der Sandra arbeiten“, sagte Eisenbichler vor dem Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti.

Sandra ist Sandra Flunger, eine 44 Jahre alte Ex-Biathletin aus Österreich, die zuletzt für das Schweizer Biathlon-Team verantwortlich gewesen war. Und Flunger soll nun als Nachfolgerin von Sverre Olsbu Röiseland und Kristian Mehringer die deutschen Frauen um Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt im Jahr eins nach Franziska Preuß wieder in die Spur bringen.

Sandra Flunger soll die deutschen Biathletinnen wieder auf Erfolgskurs bringen Sandra Flunger soll die deutschen Biathletinnen wieder auf Erfolgskurs bringen © IMAGO/Manuel Stefan

Biathlon-Team im Jahr 1 nach Franziska Preuß

Eisenbichler ist „total überzeugt“, dass ihr das gelingen wird. Flunger sei „ein sehr feiner Mensch. Sie ist total klar in ihren Ansprachen, hat Empathie für die Mädels, nimmt sie mit, baut Vertrauen auf“, betonte der Biathlon-Chef. Es mache „wirklich extrem Spaß, mit ihr zu arbeiten. Ich merke, dass da gerade was entsteht im Damenbereich, das uns die nächsten Jahre Freude bereiten wird.“

Auch Flunger, die in Österreich eine Lisa Hauser an die Weltspitze geführt hat, war sofort angetan. „Ich hatte das Glück, mehrere Möglichkeiten zu haben. Das Projekt in Deutschland hat mich von Anfang an am meisten interessiert. Das Gefühl hat einfach gepasst“, sagte sie vor dem ersten Einzelrennen über 15 km am Freitag (16.15 Uhr).

Es wird die erste Bewährungsprobe für Flunger sein. Dass sie seit Renate Schinze, die bis 1990 als Bundestrainerin für die ersten großen internationalen Erfolge um Petra Behle gesorgt hatte, die erste Frau ist, „sollte eher Normalität sein“, betonte sie.

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Zurück in Zeiten von Dahlmeier, Herrmann-Wick oder Neuner?

Zur Normalität soll auch wieder werden, dass die DSV-Frauen wie zu Zeiten von Preuß, Denise Herrmann-Wick, Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner dauerhaft zur Weltspitze gehören. Doch Flunger bremst die Erwartungen. Sie glaube, „es wäre jetzt der falsche Weg, irgendwo etwas Großes auszurufen. Wir wissen, dass es etwas zu tun gibt. Die Motivation ist groß, wir sind auf einem guten Weg.“

Bei ihrer Arbeit soll Flunger in erster Linie „die Mannschaft noch stärker zusammenzuführen, mehr Fokus auf die Gruppe legen“, so Eisenbichler. Diesen Ansatz unterstreicht auch die Trainerin selbst: „Mir ist wichtig, dass alle wissen, dass sie zum Team gehören. Wenn alle gut miteinander agieren, werden wir erfolgreich sein.“

Daran glaubt auch die erfahrene Hettich-Walz (30). „Sie hat eine sehr straighte Art. Sie ist eine Top-Trainerin. Sie sieht Probleme, will die anpacken und hat ein Auge dafür, wo noch große Potenziale liegen, wo man Dinge rausholen kann.“ Bernd Eisenbichler war sofort überzeugt.