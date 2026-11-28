Bei seinem Weltcup-Debüt gelingt Millinger gleich Historisches - erstmals steht ein Deutscher im Big Air auf dem Podest.

Snowboarder Damian Millinger ist bei seinem Weltcup-Debüt beim Big Air in Innsbruck gleich aufs Podest gesprungen. Vor rund 10.000 Zuschauern an der legendären Bergisel-Schanze musste sich der 18-Jährige nach zwei Durchgängen nur dem Kanadier Eli Bouchard geschlagen geben. Nach dem ersten Durchgang hatte Millinger sogar in Führung gelegen, nach seinem traumhaften Einstand wurde er richtig emotional.

„Ich kann das noch gar nicht glauben. Bei meinem Weltcup-Debüt auf Platz zwei, das ist unglaublich“, sagte er. „Ich habe meine Mama mit Tränen in den Augen gesehen, Annika mit Tränen in den Augen. Ich hoffe ich habe heute alle stolz gemacht.“

Damit schreibt das Team von Snowboard Germany bereits beim ersten Weltcup-Stopp des Winters Geschichte – es ist die erste Podestplatzierung im Big Air der Männer überhaupt.