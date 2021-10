Biathlon: Peiffer neuer Experte in der ARD

"Für mich ist es toll, dass ich nach zwölf Jahren als Aktiver im Weltcup auf diese Weise weiter ganz nah dran sein darf", sagte Peiffer, der seinen ersten TV-Einsatz am 2. Dezember beim Weltcup in Östersund haben wird: "Die analytischen Aspekte unserer Sportart haben mich immer fasziniert, und ich freue mich darauf, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in die Wettkämpfe einzutauchen."