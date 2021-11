Biathlon-Team leicht verändert: "Wir greifen wieder an"

"Wir greifen wieder an. Wir haben ein paar Dinge zu tun, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der sportliche Leiter Bernd Eisenbichler vor den beiden Sprints am Donnerstag (13.45 und 16.30 Uhr/ARD und Eurosport). Am Wochenende stehen erstmals Verfolgungsrennen und Staffeln auf dem Programm.