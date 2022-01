Biathlon: Verwirrung um Nicht-Nominierung von Franziska Hildebrand für Olympia

Bernd Eisenbichler präzisierte Hildebrands Verwirrung am Rande des ersten Rennens in Antholz. „Wir haben das Rennen am Freitag (Einzel der Damen, Anm. d. Red.) noch mitnehmen wollen - das wurde uns vom DOSB nicht gewährt. Wir wollten einen Ausnahmeantrag stellen, aber der DOSB war da sehr klar, es war sehr bedauerlich, wir haben alles getan“, erklärte der Sportliche Leiter Biathlon vom DSV in der ARD.