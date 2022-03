Biathleten in der Staffel von Kontiolahti wieder auf Platz vier

Am Samstag geht es mit den Sprints der Frauen (12.45 Uhr) sowie Männer (15.30 Uhr/beide ZDF und Eurosport) weiter, ehe am Sonntag die beiden Verfolger auf dem Programm stehen. Lessers Abschiedstour wird im estnischen Otepää (10. bis 13. März) fortgesetzt und endet beim Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo (17. bis 20. März).