Biathlon-Rücktritt: Denise Herrmann und ihr emotionaler Abschied von Karolin Horchler

2013 wurde sie ebenfalls mit der Staffel Europameisterin, in der Saison 2017/18 gewann sie die Gesamtwertung im IBU-Cup, der Wettkampfserie unter dem Weltcup. Im Weltcup gelang Horchler in vier Rennen der Sprung unter die besten Zehn - je einmal in Sprint und Verfolgung, zweimal im Massenstart.