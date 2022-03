Biathlon-Weltcup in Otepää: „Formtopping“ bei Herrmann

In Kontiolahti sei es "richtig gut" gelaufen, so Herrmann, "ich habe am Anfang der Saison immer mal wieder Wettkämpfe weggelassen - bedingt durch den Saisonaufbau, der auf die Olympischen Spiele ausgerichtet war. Diese kleine Reserve in Kombination mit einer langen Phase in der Höhe wirkt sich jetzt wie ein 'Formtopping' für mich aus."