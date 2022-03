Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidruchnyi ist in den Krieg gezogen

Pidruchnyi ist nach Angriffskrieg von Wladimir Putins Russland gegen seine Heimat in den Wehrdienst eingetreten, nun hat sich der Verfolgungs-Weltmeister von 2019 aus dem Kriegsgebiet gemeldet. „Ich bin derzeit in meiner Heimatstadt Ternopil und diene in der Nationalgarde der Ukraine. Dieses Foto wurde während des Luftalarms aufgenommen“, schrieb er auf Instagram.