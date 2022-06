Biathlon: Neues Rennen bei Olympia? Plan bei IOC hinterlegt

In der Single-Mixed-Staffel laufen - anders als in der normalen Mixed-Staffel - jeweils nur ein Athlet und eine Athletin jedes Verbandes um die Plätze auf dem Podest. Jedes Teammitglied muss sich insgesamt viermal am Schießstand beweisen - abwechselnd im Liegend- und Stehendanschlag.