Biathlon: Franziska Preuß über die vergangene Saison - "Hatte die Schnauze voll"

„Eine blöde Treppe ist mir zum Verhängnis geworden“, erklärte sie im Podcast Extrarunde und fügte hinzu: „Es war unspektakulär, aber es hat große Auswirkungen gehabt.“ Mehrere Bänder wurden bei diesem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Als dann zum Jahreswechsel noch die Corona-Erkrankung hinzukam, fiel sie endgültig in ein Loch - gerade in Hinblick auf den Saisonhöhepunkt Olympia.