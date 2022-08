Biathlon, Sommer-WM: Denise Herrmann verpasst Sprint-Podium

Der Frankenhainer Philipp Horn hatte am Freitag für einen erfolgreichen Auftakt in die Sommer-WM gesorgt. Im Supersprint setzte sich der 27-Jährige vor den beiden Schweden Sebastian Samuelsson und Peppe Femling durch. Am Sonntag warten zum Abschluss der WM noch die Massenstarts der Männer und Frauen.