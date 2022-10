Biathlon: Deutsches Talent hört mit 21 auf - und wechselt in die Wirtschaft

Rudolph galt im deutschen Biathlon als vielversprechendes Talent und war 2019 Teil der deutschen Gold-Staffel bei der Junioren-WM in Osrblie. Er trainierte seit mehreren Jahren in der Oberhofer Männer-Gruppe unter der Führung von Bundestrainer Mark Kirchner und lange Zeit an der Seite des selbst in diesem Jahr zurückgetretenen Erik Lesser, den er als sportliches Vorbild bezeichnete.