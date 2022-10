Biathlon-Hochburg Altenberg wird degradiert! Kein Status als Bundesstützpunkt mehr

Die Gegenwart ist jedoch eine andere - und die provoziert Kritik an der Entscheidung. „Natürlich war uns bekannt, dass die aktuellen Kaderzahlen unterhalb der Kriterien für einen Bundesstützpunkt lagen“, gestand Stefan Schwarzbach, Geschäftsführer der Marketing-GmbH des DSV bei der dpa ein, reagierte aber in der Sächsischen Zeitung dennoch mit Unverständnis. „Trotzdem können wir die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, weil an beiden Standorten unserer Meinung nach genügend Potenzial für eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren vorhanden wäre.“