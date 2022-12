Biathlon: Konsequenzen nach Schieß-Debakel für deutsches Ass

Die deutschen Biathleten gehen mit zwei Änderungen in das letzte Weltcup-Wochenende des Jahres im französischen Le Grand Bornand. Juliane Frühwirt und Philipp Nawrath scheiden vorerst aus dem Kader aus, an ihre Stellen rücken Janina Hettich-Walz und Philipp Horn. Sowohl Frühwirt als auch Nawrath sollen vorerst im unterklassigen IBU Cup an den Start gehen.