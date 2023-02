Biathlon: Vanessa Hinz beendet aktive Karriere

Biathletin Vanessa Hinz beendet mit sofortiger Wirkung ihre aktive Karriere. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag vier Tage vor dem Start der Heim-WM in Oberhof mit. „Schon im Sommer war für mich klar, dass ich in meine letzte Saison gehe“, wird die 31-Jährige in der Mitteilung zitiert. Hinz hatte in diesem Winter aufgrund von Krankheiten und Verletzungen die Qualifikation für die WM verpasst.