Biathlon-WM: Sprint und Verfolgung ohne Nawrath

Benedikt Doll führt das Aufgebot der deutschen Biathleten für den WM-Sprint in Oberhof erwartungsgemäß an. (8.- 19. Februar: Biathlon WM im Liveticker bei SPORT1)

Neben dem 32 Jahre alten Routinier starten Roman Rees, Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel am Samstag (14.30 Uhr) über die zehn Kilometer, dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitagmittag mit. (NEWS: Regel missverstanden: Chaos bei WM)

Mit dem Ergebnis des Sprints geht es dann am Sonntag (15.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) in die Verfolgung über 12,5 Kilometer. Dem deutschen Team stehen nach der Regeländerung des Weltverbandes fünf Startplätze pro Wettkampf zu. Großer Favorit zum Auftakt der Einzelrennen ist der Norweger Johannes Thingnes Bö, Doll und Rees landeten im Weltcup in dieser Saison jeweils schon in einem Sprint auf Rang drei. (NEWS: Biathlon-Star spricht über Rücktritt)