Biathlon-WM: Strafrunde! Deutscher Medaillen-Traum platzt nach Doll-Fauxpas - Herrmann-Wick reagiert

Denise Herrmann-Wick und Vanessa Voigt nahmen Benedikt Doll in den Arm - doch der 32-Jährige war nach einem rabenschwarzen Mittwoch untröstlich.

Mit einer Strafrunde vergab Doll alle Chancen auf die so sehnlichst erhoffte Medaille zum Auftakt der Heim-WM in Oberhof. Immer wieder schüttelte der erfahrene Biathlet im Zielraum frustriert den Kopf, nachdem die deutsche Mixed-Staffel durch sein Missgeschick nur den enttäuschenden sechsten Platz belegt hatte.

Doll nach Strafrunde am Boden zerstört

„Das ärgert mich sehr. Mein Schießen war vogelwild. Das war eine Katastrophe. Ich habe bei den Nachladern dann auch noch ein Zittern im Arm gekriegt. Es war ein schlimmes Schießen. Dafür trainiert man nicht 20 Jahre Biathlon“, sagte Doll im ZDF völlig geknickt und fügte mit Blick auf Voigt, Herrmann-Wick und Roman Rees traurig an: „Das tut mir leid für die Teammitglieder.“

Auftakt der Biathlon-WM! Mixed-Staffel will gleich glänzen

Hexenkessel! So "extrem" ist Biathlon in Oberhof

Herrmann-Wick konnte sich in Doll hineinfühlen: „Das ist die größte Schmach.“

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling war der Frust trotz einer „grandiosen“ Herrmann-Wick deutlich anzumerken. „Es ist von A bis Z nicht gut gelaufen. Das war ein schwarzer Tag für Benni. Wir waren nicht gut genug fürs Podium“, räumte er ein. Dabei hatte sich Bitterling im ersten Rennen in der Arena am Rennsteig so sehr eine „Schneelawine“ gewünscht.