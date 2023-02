Biathlon: Das ist das DSV-Aufgebot nach der WM! Ohne Wunderkind Grotian - Herrmann-Wick & Doll führen Teams in Nove Mesto an

Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll führen das deutsche Aufgebot beim ersten Weltcup nach der Biathlon-WM an.

Im tschechischen Nove Mesto stehen insgesamt sechs Entscheidungen an, den Anfang machen die Frauen mit dem Sprint über 7,5 km am Donnerstag ( ab 16.10 Uhr im LIVETICKER ).

Sowohl das Männer- als auch das Frauen-Aufgebot ist im Vergleich zu den Heim-Titelkämpfen in Oberhof unverändert.

Biathlon: Nach Nove Mesto folgt Östersund und Oslo

Der siebte Weltcup des Winters bildet den Auftakt in das letzte Saisondrittel, anschließend machen die Biathletinnen und Biathleten noch in Östersund und Oslo Station.

Nach den Sprint-Wettbewerben folgen in Nove Mesto am Samstag die Verfolgungsrennen, abschließend sind am Tag darauf die Staffeln im Mixed und Single-Mixed dran.