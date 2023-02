Herrmann-Wick verpasst Einzel-Medaille klar

Der Party-Zug hat doch Bremsen: Denise Herrmann-Wick hat bei der Heim-WM in Oberhof ihre dritte Medaille klar verpasst. Im Einzelrennen über 15 km musste sich die 34-Jährige, Olympiasiegerin von Peking, nach vier Schießfehlern mit Rang 15 begnügen. Zuvor hatte Herrmann-Wick Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen.

Beste Deutsche bei frühlingshaften Temperaturen um zehn Grad und tiefer Strecke war vor 16.000 Zuschauern in der Arena am Rennsteig die junge Sophia Schneider. Trotz vier Schießfehlern belegte die 25-Jährige, schon Fünfte in der Verfolgung, den 13. Rang (+3:17,6). Herrmann-Wick hatte 3:25,1 Minuten Rückstand auf Öberg.