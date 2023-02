Trotz starkem Wind: Biathlon-Staffeln sollen stattfinden

Die deutschen Biathleten können in den WM-Staffeln wohl planmäßig auf Medaillenjagd gehen. Der Weltverband IBU und das Organisationskomitee entschieden am frühen Samstagmorgen in Absprache mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Thüringer Forst, dass die Rennen stattfinden sollen. (DATEN: Alle Infos zur Biathlon-WM)