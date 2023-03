Biathlon: Denise Herrmann-Wick triumphiert gleich doppelt

Denise Hermann-Wick hat am Samstag in Oslo den letzten Sprint ihrer Karriere gewonnen und sich damit auch Platz eins im Sprint-Weltcup gesichert. (Biathlon: Alle News, Termine, Ergebnisse und Weltcupstände)

Die 34-Jährige, die beim Massenstart am Sonntag ihre erfolgreiche Karriere beenden wird, blieb ohne Fehler am Schießstand und lag am Ende 3,4 Sekunden vor der Schwedin Hanna Öberg.