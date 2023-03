Biathlon: Deutsche Talente räumen bei WM weiter ab

Der Medaillenregen für den deutschen Biathlon -Nachwuchs bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Kasachstan hält an!

Zunächst sicherte sich das DSV-Trio Lea Zimmermann, Julia Tannheimer und Julia Kink bei der 3x6-Kilometer-Staffel der Frauen in überragender Manier die Goldmedaille. Das deutsche Team ließ der Konkurrenz trotz elf Schießfehlern und einer Strafrunde keine Chance.

Vor allem Kink trumpft im kasachischen Schtschutschinsk groß auf. Bereits am Sonntag kürte sich die 19-Jährige im Einzelrennen über 10 Kilometer zur Weltmeisterin. Darüber hinaus belegte Kink am Samstag in der Mixed-Staffel mit Julia Tannheimer, Tim Nechwatal und Elias Seidl den Silberrang.