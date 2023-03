Biathlon: Italien-Star Wierer sorgt mit Beichte für Überraschung

Es läuft in dieser Saison für Biathlon-Beauty Dorothea Wierer.

Derzeit steht die Italienerin auf dem zweiten Platz im Gesamt-Weltcup und hat bereits drei Rennen gewonnen. Jüngst gewann sie in Östersund erst das Einzelrennen und zum Abschluss auch noch das Massenstart-Rennen .

Sie habe sich „nicht so sicher“ gefühlt, weswegen sie auch „sehr langsam geschossen“ habe. „Ich habe mich darauf konzentriert, ohne Fehler zu schießen“, schilderte sie.

Biathlon-Weltcup: Was geht für DSV?

Wierer gesteht Selbstzweifel

Zudem offenbarte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin, dass sie trotz der starken Leistungen alles andere als selbstbewusst ist: „Von außen mag es nicht so aussehen, aber sie können meinen Trainer fragen. Er habe noch nie einen Sportler mit so geringem Selbstvertrauen getroffen, der so gute Ergebnisse erzielt.“