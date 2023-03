Biathlon: Rückkehr von Herrmann-Wick? "Kann ich mir irgendwann vorstellen"

In einem Interview mit web.de verriet die 34-jährige nun, wie surreal sich die letzten Wochen vor ihrem Rücktritt angefühlt haben.

„Natürlich kann man sich etwas darauf vorbereiten, dass es das letzte Rennen ist und ich hatte auch eine Menge an Emotionen danach. Aber richtig realisieren werde ich es wohl erst, wenn die anderen Sportlerinnen und Sportler im Mai wieder loslegen und ich nicht dabei bin“, meinte Herrmann-Wick, die bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille und zweimal Bronze gewann, dazu unter anderem noch zwei WM-Titel einheimste.

Herrmann-Wick spricht über Gedanken vorm Rücktritt

Nachdem die Sächsin ihr großes Ziel mit einem Triumph bei den Spielen 2022 in Peking erfüllt hatte, machte sie sich viele Gedanken, wo und wie am besten ein Schlussstrich zu ziehen sei.

Teamkollege verrät: So provozierte ich Herrmann-Wick

Teamkollege verrät: So provozierte ich Herrmann-Wick

Ex-Biathlon-Hoffnung will Handwerker werden

Ex-Biathlon-Hoffnung will Handwerker werden

Oberhof war für Herrmann-Wick schließlich der perfekte Ort: „Schöner und emotionaler als mit einer Biathlon-WM in Deutschland kann man nicht aufhören. Daher hat sich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt nicht gestellt, denn für mich war immer wichtig, dass es sich rund anfühlt. Es waren die richtigen Orte für die Erfolge. Dass es so gut läuft bis zum Ende und ich dort mit der Weltspitze mithalten kann, hätte ich mir nicht erträumen lassen.“

Denise Herrmann-Wick darf sich über einen warmen Geldsegen in ihrer letzten Saison freuen

Denise Herrmann-Wick darf sich über einen warmen Geldsegen in ihrer letzten Saison freuen

Erst Familie... aber dann Rückkehr in den Biathlon?

„Das Wichtigste in diesem Jahr ist die Familie, die in den vergangenen Jahren doch erheblich zurückstecken musste. Ich möchte einfach die Seele baumeln lassen. Der Hauptteil meines Lebens wird wahrscheinlich unabhängiger vom Sport sein, aber Wintersport wird immer eine Rolle spielen“, so Herrmann-Wick.