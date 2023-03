Biathlon: Weltcup in Nove Mesto, Zeitplan, Übertragungen, Ticker

Im tschechischen Nove Mesto steht der drittletzte Weltcup der Saison an. Gleichzeitig ist es das erste Event nach der WM in Oberhof, die für die deutschen Biathleten unterschiedlich verlief.

Während die DSV-Damen mit Denise Herrmann-Wick insgesamt eine Gold- und zwei Silbermedaillen bejubeln konnten, blieben die Herren erstmals seit 1969 komplett ohne Edelmetall. Vor allem für Benedikt Doll & Co. wird es darum gehen, wieder an vergangene Leistungen anzuknüpfen. Doll, der angekündigt hat, seine Karriere nach der kommenden Saison beenden zu wollen, peilt für die kommenden Rennen Resultate in den Top 10 an.