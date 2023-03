Biathlon-Coup in Östersund! Doll gewinnt sensationell Einzel - zwei weitere Deutsche unter Top 5

Einzel in Östersund: Doll besser als je zuvor

Corona-Welle erwischt Biathlon-Stars

Für die Männer steht am Samstag (16.30 Uhr im LIVETICKER) die letzte Staffel des Winters an, ehe am Sonntag in Schweden noch ein Massenstart über 15 Kilometer geplant ist. In der kommenden Woche geht es ab Donnerstag zum Weltcupfinale am Holmenkollen.