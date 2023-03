Kebinger mit bestem Karriere-Resultat, Herrmann-Wick Sechste

Die 25-Jährige belegte beim Verfolger über 10 km einen starken siebten Rang. Beste Deutsche war Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, die in einem engen und spannenden Rennen wie am Vortag Sechste wurde. Kebinger setzte die beiden letzten Schüsse daneben und verpasste somit einen Podestplatz. (DATEN: Alle Infos zum Wintersport)

Sophia Schneider fehlte beim Verfolger und wird auch am Sonntag in den Staffeln nicht zum Einsatz kommen. Die 25-Jährige habe „anhaltende muskuläre Probleme im Schulter- und Halswirbelbereich“, teilte DSV-Teamarzt Sebastian Torka mit. Die Entscheidung sei auch mit Blick auf die beiden verbleibenden Weltcups in Östersund und Oslo gefallen. Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof überzeugt hatte, war am Freitag im Sprint nur 46. geworden.