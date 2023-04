Biathlon-Legende kündigt "intime Geständnisse" auf der Bühne an

Denn der Franzose, als fünfmaliger Olympiasieger einer der erfolgreichsten Biathleten der Geschichte, spielt die Hauptrolle in einem Theaterstück über seine Karriere.

Wie die französischen Zeitungen Dauphiné Libéré und Le Journal du Dimanche berichten, wird das Stück mit dem Titel „Hors-Piste“ (deutsch: Abseits der Piste) nicht nur im Wintersportort Grenoble, sondern auch in der französischen Hauptstadt Paris aufgeführt.

Nicht in irgendeinem Theater, sondern im Théâtre du Rond-Point, einer der führenden Spielstätten für zeitgenössische Werke unweit der berühmten Champs-Élysées.

Fourcade-Monolog schon veröffentlicht

In dem Stück wird Fourcades „Weg zum Champion anhand von intimen Erzählungen und Geständnissen von hinter den Kulissen des Wettbewerbs“ nachgezeichnet.

In seinem ersten Monolog, den Le Journal du Dimanche schon vorab veröffentliche, spricht der 34-Jährige über die beiden herausfordernden Teil-Disziplinen des Biathlons.

An den Umgang mit Waffen habe er sich erst einmal gewöhnen müssen. Schießen war weniger meine Welt. Ich habe dank meiner Einstellung durchgehalten, aber am Anfang war es harte Arbeit“, verrät Fourcade und offenbart: „Ich bin kein Jäger oder Waffen-Enthusiast. Als ich ein Kind war, durfte ich nicht mal eine Spielzeug-Pistole haben.“

Das Theaterstück wird am 17. und 18. Oktober erstmals in Grenoble aufgeführt, bevor es in Paris gespielt wird.