Dahlmeier über Wintersport: "Anpassungen müssen passieren"

Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier sorgt sich um den Spitzensport im Winter - und glaubt dennoch an eine Zukunft. "Ich sehe ihn schon als bedroht, aber er hat die Chance, sich zu wandeln und so den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Zumindest kurzfristig", sagte die 29-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag.