Biathlon: Keine Besserung! Leidenszeit von Norwegen-Star Bakken hält an

Trainer verrät: Bakken „kann nicht körperlich trainieren“

Schwerer Weg zurück: Bakken glaubt an Comeback

So habe Bakken noch immer Herzprobleme und „kann nicht körperlich trainieren“, erklärte der Franzose und fügte hinzu: „Man merkt, dass er gerne angreifen will, aber wir sind an demselben Punkt wie damals, als wir herausfanden, was er hat.“