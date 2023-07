Comeback statt Baby-Pause? Biathlon-Star plant Rückkehr während Schwangerschaft

Biathletin Baiba Bendika steht zwar kurz vor ihrer Entbindung, arbeitet aber schon an ihrem Comeback. Eine längere Babypause plant sie eigentlich nicht.

Ein durchaus ambitioniertes Ziel der Lettin, die sich derzeit in der 33. Schwangerschaftswoche befindet. Während sich ihre Kolleginnen sich bereits auf die kommende Saison vorbereiten und trainieren, wird Bendika durch ihre Schwangerschaft ausgebremst.

Biathlon: Bendika trainiert trotz Schwangerschaft täglich

Das hindert sie jedoch nicht am Training, denn laut eigener Aussage trainiert sie derzeit trotzdem täglich, teilt auch Ausschnitte davon auf ihrem Instagram-Account. Statt ihrem eigentlichen Pensum von zwei Trainingseinheiten pro Tag und in etwa 15 bis 20 Stunden pro Woche beschränkt sie sich derzeit aufgrund ihres Zustandes auf eine Einheit am Tag.