Biathlon-Star packt aus: "Jede Trainingseinheit kann deine letzte sein"

In dem Land, das nicht gerade für seine herausragenden Erfolge auf der Biathlon-Bühne bekannt ist, steht der 28-Jährige in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison vor besonderen Herausforderungen.

„Die Bedingungen in Rumänien sind nicht die besten. Es gibt viele Touristen, die mit ihren Autos oder auch zu Fuß neben unserer Laufstrecke unterwegs sind. Jede Trainingseinheit kann deine letzte sein“, beschrieb Shamaev dem russischen Sender MatchTV die Umstände in seiner Wahlheimat.

Rumänische Biathleten durch Bären gestört

Zwischenzeitlich trainierte der zweimalige Juniorenweltmeister auch wieder in seiner alten Heimat Russland, da die Anlagen in Rumänien nur bedingt den Standards des Biathlonsports entsprechen. Die Trainingsbedingungen in Russland waren für Shamaev aber auch nicht perfekt: „Ich habe keine Waffe hier. Ich trainiere wie ein Langläufer, weil meine Waffe in Rumänien ist und es schwer ist, sie über die Grenze zu bekommen. Dafür braucht man spezielle Dokumente“, klagte er.