Sorgen um Biathlon-Star - Schwedin sagt alle Sommer-Rennen ab

So kann sie immer noch nicht auf Roller-Ski trainieren und trifft daher eine folgenschwere Entscheidung. „Die Folge davon ist, dass ich nicht an Sommer-Rennen teilnehmen kann“, erklärt sie dem schwedischen Wintersport-Portal langd.se .

Keine Sommer-WM und Blink-Festival

Daher wird Persson weder an der WM in Slowakei noch am großen Blinkfestival in Norwegen teilnehmen. Für die 29-Jährige ist es zurzeit schwierig, eine genaue Prognose abzugeben, „wann ich gesund und stark genug bin, um voll zu trainieren“.