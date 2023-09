Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier berichtet vom Extrem-Bergsteigen: "Da pfeift es jetzt 800 Meter runter"

Im Deutschlandfunk -Podcast „Über Schlafen“ nahm Deutschlands früherer Biathlon -Star Stellung zu ihrer großen Leidenschaft des Bergsteigens. Dabei sprach Dahlmeier auch über ihre Erfahrungen in Höhen jenseits der 7.000 Meter - so wie beispielsweise an einer Steilwand im Yosemite-Nationalpark, wo sie auch schlief.

Ex-Biathlon-Star Dahlmeier im Hochgebirge gefordert

Inzwischen hat Dahlmeier dabei bereits eine gewisse Routine - was jedoch nicht immer so war.

In Erinnerung an eine Expedition am Ama Dablan in Nepal, bei der sie erstmals in über 6.000 Metern Höhe genächtigt hatte, sagte die mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin: „Da war der Tag schon recht anstrengend. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich kriege nicht wirklich Luft. Ich hab einfach nicht geschlafen und mir gedacht, am liebsten würde ich direkt wieder absteigen.“