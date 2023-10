Biathlon: Junioren-Weltmeister wechselt die Nation

Biathlon-Talent Campbell Wright hat die Nation gewechselt! Der 21-Jährige geht ab sofort nicht mehr für sein Heimatland Neuseeland an den Start, sondern für die USA. Dies teilte das Biathlon -Team der Vereinigten Staaten am Donnerstag mit.

Auf Instagram hieß es: „Campbell wird diese Saison Rot, Weiß und Blau tragen und wir können es kaum erwarten.“ Schon in der vergangenen Saison trainierte der 21-Jährigen mit den US-amerikanischen Biathleten.

US-Biathlon-Direktor Lowell Bailey zeigte sich sehr glücklich über den Nationen-Wechsel von Campbell: „Er war im letzten Jahr ein großartiger Teamkollege und eine große Bereicherung für die Trainingsgruppe der Nationalmannschaft. Wir wissen also, dass er viel zum Erfolg beitragen wird.“

Wright gewinnt die Goldmedaille

In einer Mitteilung begründete der Sportler seine Entscheidung: „Ich habe die Entscheidung getroffen, meine sportliche Nationalität zu wechseln, weil ich dadurch bessere Chancen habe, meine Ziele zu erreichen.“ Er fügte hinzu, dass der Wechsel zum Team USA für ihn das Beste als Biathlet ist.

Wright hat in der vergangenen Saison bereits unter Beweis gestellt, welches ein Potenzial in ihm steckt. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2023 in Kasachstan gewann er die Goldmedaille im Sprint.