Biathlon: Neue Regel für die bald startende Weltcup-Saison

Rund vier Wochen vor dem Start in die neue Weltcup-Saison gibt es eine Neuerung in Sachen Regelwerk.

Neu ist, dass die Sieger des zweitklassigen IBU-Cups des Vorjahres, im aktuellen Fall Tilda Johansson aus Schweden und Endre Stromsheim aus Norwegen, an den ersten beiden Weltcup-Stationen in Östersund Ende November und in Hochfilzen im Dezember ein Startrecht besitzen.