Biathlon: Polizei macht Wintersport-Mekka dicht

Am legendären Holmenkollen können aktuell keine Biathlon-Wettkämpfe stattfinden! Die norwegische Polizei hat die Schießanlage in Oslo wegen Sicherheitsmängeln vorübergehend geschlossen. Die norwegische Zeitung Avisa Oslo berichtete zuerst darüber.

Biathlon-Stars müssen Trainingspläne ändern

„Unsere Elite-Biathleten befinden sich gerade in einer kritischen Phase vor dem Start der Weltcupsaison und sind jetzt gezwungen, ihre Pläne zu ändern“, erklärte die PR-Managerin des norwegischen Biathlonverbandes Emilie Nordskar. Die Schließung der Anlage habe zudem aber auch große Folgen für den norwegischen Biathlon-Nachwuchs: „Es ist vor allem für die rund 200 Kinder und Jugendlichen, die hier täglich trainieren, bitter.“

Besserung für die unbefriedigende Situation ist wohl aber schon in Sicht. Der Besitzer der Anlage hat in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass er sich so schnell wie möglich um das Problem kümmern werde und keine externe Maßnahme erwartet. Es könne aber trotzdem „etwas Zeit dauern, bevor die Anlage wieder eröffnet wird.“