"Ich werde alt": Nächster Biathlon-Star kündigt Karriereende an

Doll: „Es war eine schöne Zeit“

Doll hatte sich 2017 zum Sprint-Weltmeister in Hochfilzen gekrönt und in der Verfolgung sowie mit der Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Bronzemedaille gewonnen. Der gebürtige Schwarzwälder feierte insgesamt sechs Weltcupsiege, seinen bislang letzten am 9. März im schwedischen Östersund.