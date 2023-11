0,1 Sekunden Rückstand: Preuß Zweite im Einzel von Östersund

Franziska Preuß hat bei ihrer Rückkehr in den Biathlon-Weltcup knapp einen sensationellen Sieg verpasst. Im Einzel über 15 km im schwedischen Östersund belegte die 29-Jährige nach einer perfekten Schießleistung den zweiten Platz. Zur Siegerin Lisa Vittozzi aus Italien (44:03,9 Minuten/1 Fehler), im vergangenen Winter Gewinnerin der kleinen Kristallkugel in dieser Disziplin, fehlten am Ende lediglich 0,1 Sekunden.